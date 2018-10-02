هل هناك سن مثالية للهواتف الذكية؟

واحد فقط من بين كل عشرين طفلا في أميركا يحصل على القدر الكافي من النوم والتمارين الرياضية.

ويقضي الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين الثامنة والحادية عشرة معدل أربع ساعات في اليوم أمام الشاشات على اختلافها.

وللتصدي لهذه المشكلة طورت شركة غوغل مؤخراً تطبيقا يسمح للأهل بإطفاء هواتف أولادهم عن بعد لإجبارهم على المشاركة في النشاطات العائلية.

فما الذي يدفع الأهل لشراء الهاتف النقال لأبنائهم وما هو العمر المثالي لامتلاك هاتف وهل تنفع تطبيقات الحماية فعلا في أداء مهامها؟ منال جوهر تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في التقرير التالي.