تطبيق لبناني لتسهيل شراء السيارات

نرافق نسيم رمضان إلى سلطنة عُمان التي استضافت حدثاً شاركت فيها شركات ناشئة من أكثر من اثني عشر بلداً عربياً تنافسوا ضمن منتدى "إم أي تي" (MIT) للأعمال في الشرق الأوسط.

طورت شركة لبنانية ناشئة تطبيقاً يساعد المستخدم في شراء سيارة عبر استخدام الذكاء الصناعي.

يحتوي تطبيق "سيز ر" (Seez R) على روبوت افتراضي يدعى "سيزر" (Cesar) وهو يملك قدرات عديدة مثل التفاوض على سعر السيارة مع الآخرين نيابة عن المستخدم ويبحث على الإنترنت ليجد السيارة المناسبة للمستخدم بطريقة طلقائية.

التقى نسيم رمضان بمؤسس الشركة طارق كبريت وتعرف معه على محتويات التطبيق واستخدامته المستقبلية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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