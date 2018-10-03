نرافق نسيم رمضان إلى سلطنة عُمان التي استضافت حدثاً شاركت فيها شركات ناشئة من أكثر من اثني عشر بلداً عربياً تنافسوا ضمن منتدى "إم أي تي" (MIT) للأعمال في الشرق الأوسط.

إحدى هذه الشركات - الشركة الناشئة اللبنانبة "أي جي تي" (IGT) - طورت جهاز "برو شيلد" الذي يطيل عمر سخان المياه الذي يعمل عبر الطاقة الشمسية.

يستطيع الجهاز التأقلم مع التغيرات في درجات حرارة الطقس حيث يمكنه تعديل نفسه لإعطاء أكبر نسبة من المياه الساخنة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews