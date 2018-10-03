تطبيق سعودي يساعد في التخلص من المشاكل النفسية

نرافق نسيم رمضان إلى سلطنة عُمان التي استضافت حدثاً شاركت فيها شركات ناشئة من أكثر من اثني عشر بلداً عربياً تنافسوا ضمن منتدى "إم أي تي" (MIT) للأعمال في الشرق الأوسط..

أنشأت شركة ناشئة سعودية تطبيقاً للاستشارات النفسية يدعى "لبيه" وهو يساهم في إيجاد الحلول للأشخاص الذين يعانون من مشاكل شخصية أو نفسية.

يعتمد التطبيق على محادثات مباشرة بين المستخدم وطبيب نفسي يتم من خلالها تزويد المستخدم بالحلول من قبل الطبيب النفسي.

كما يستطيع المستخدم إبقاء هويته مجهولة أثناء استخدامه للتطبيق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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