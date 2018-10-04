ما معنى عبارة Superhero؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

في إكسترا إنجلش نتحدث عن إعادة تصميم redesigning زي بطلة خارقة ترتدي النقاب a niqab wearing superhero

  • 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018