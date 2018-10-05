"دنيانا": الشباب العربي صناع قرار؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع شباب من بلاد عربية متعددة. أرادوا أن يتحدثوا عن دورهم كشباب في صناعة القرار وعن المشاكل التي يواجهونها داخل مجتمعاتهم. بعضهم يأتي من دول غير مستقرة كسوريا وليبيا والعراق والبعض الآخر من دول مستقرة نسبيا كتونس والمغرب. يطالبون بالمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات وأن يكون لهم دور فاعل داخل دولهم. ولكن هل تتاح أمامهم الفرص؟ في "دنيانا" أيضا نطرح ملف الهجرة غير القانونية. ما الذي يدفع بالشباب للجوء إلى الطرق غير الشرعية لمغادرة بلادهم؟ ما هي الأسباب والنتائج؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة أميرة مالك ناشطة نسوية ومدنية من سوريا، سكينة توفيق باحثة في مجال حقوق الإنسان من المغرب، خديجة البوعيشي أستاذة جامعية وناشطة حقوقية ونسوية من ليبيا. بالمشاركة مع محمد المؤمن صحفي من العراق وضياء الدين البجاوي مهندس وناشط سياسي ومدني من تونس.

دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش".