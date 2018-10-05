"المشهد": مع أمين الجميل

ظهور حزب الله، استهداف المارينز والمظليين الفرنسيين، زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران المفاجئة وأزمة خطف الرهائن الغربيين وأزمة عدم انتخاب رئيس للجمهورية من بعده وتسليم حكومة عسكرية الصلاحيات. هي أبرز أحداث عهد رئيس الجمهورية أمين الجميل بين عامي 1982 و1988.

يستعيد أمين الجميل الأيام الأخيرة من ولايته، وجولة الموفد الأميركي ريشارد مورفي لإيجاد حلّ قبل انتهاء ولايته رسمياً واجتماعه الأخير مع حافظ الأسد.

ويكشف للمرة الأولى لبرنامج المشهد شكوك حول ضلوع الفريق المقرب من شقيقه بشير الجميل الرئيس المنتخب في عملية اغتياله عام 1982. ومسار التحقيق حول اغتياله نجله بيار الجميل عام 2006. ومشاهد من بديات ظهور حزب الله على الأرض وفي الحياة السياسية اللبنانية.

أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية سابقاً

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش