مختبر خاص لجعل الروبوتات تركض وتقفز وتمشي فوق أسطح مختلفة

يعتبر معهد كاليفورنيا للتقنية من أهم ثلاث جامعات في العالم تختص بالتكنولوجيا والابتكارات، ما يعني أنه من أبرز الوجهات التي نزورها في برنامج 4تك.

هذا الأسبوع يقصد نسيم رمضان مختبراً خاصاً بعالم الروبوتات يركز على تحليل حركة السلوك الديناميكي للروبوت.

يسعى العلماء إلى جعل الروبوتات تؤدي مهمات جديدة كالركض والقفز والمشي فوق أسطح مختلفة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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