تقنية سويدية لتنظيف الأسطح المائية من المخلفات الناجمة عن النشاطات البشرية

مشكلة تلوث مياه المحيطات من أكثر القضايا الملحة في يومنا هذا، ومع تفاقم هذه الأزمة تظهر باستمرار تقنيات جديدة للحد من التلوث الناجم عن النشاطات البشرية في البحار.

تعرفنا داليا حيدر من ستوكهولم على تقنية لتنظيف الأسطح المائية من النفط ومخلفات أخرى تؤثر على جودة المياه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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