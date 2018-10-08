تقنية سويدية لتنظيف الأسطح المائية من المخلفات الناجمة عن النشاطات البشرية
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تقنية سويدية لتنظيف الأسطح المائية من المخلفات الناجمة عن النشاطات البشرية

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مشكلة تلوث مياه المحيطات من أكثر القضايا الملحة في يومنا هذا، ومع تفاقم هذه الأزمة تظهر باستمرار تقنيات جديدة للحد من التلوث الناجم عن النشاطات البشرية في البحار.

تعرفنا داليا حيدر من ستوكهولم على تقنية لتنظيف الأسطح المائية من النفط ومخلفات أخرى تؤثر على جودة المياه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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