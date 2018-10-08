أحدث التقنيات الموجودة في أليانز أرينا، ملعب نادي بايرن ميونخ
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أحدث التقنيات الموجودة في "أليانز أرينا"، ملعب نادي بايرن ميونخ

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

تمكنت شركة سيمنز الألمانية من وضع مجسات في أرضية ملعب "أليانز أرينا" الشهير بإمكانها أن تنقل معلومات عن العشب الخاص بالملعب، وتزويده بما يحتاجه من ماء وضوء ومخصبات بصورة أوتوماتيكية.

ويتم تطوير الملعب حالياً ليصبح أحد أهم ملاعب العالم التي تعتمد في كل أعمالها على تقنيات إنترنت الأشياء.

محمد طه يعرض هذه التقنيات المختلفة في "أليانز أرينا" من مدينة ميونخ الألمانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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