أحدث التقنيات الموجودة في "أليانز أرينا"، ملعب نادي بايرن ميونخ

تمكنت شركة سيمنز الألمانية من وضع مجسات في أرضية ملعب "أليانز أرينا" الشهير بإمكانها أن تنقل معلومات عن العشب الخاص بالملعب، وتزويده بما يحتاجه من ماء وضوء ومخصبات بصورة أوتوماتيكية.

ويتم تطوير الملعب حالياً ليصبح أحد أهم ملاعب العالم التي تعتمد في كل أعمالها على تقنيات إنترنت الأشياء.

محمد طه يعرض هذه التقنيات المختلفة في "أليانز أرينا" من مدينة ميونخ الألمانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews