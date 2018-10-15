طريقة لاستخراج الهيدروجين من الماء عبر أجهزة تحليل كهربائي مبتكرة

تبذل ألمانيا ودول أوروبية عديدة جهوداً كبرى لإحلال الهيدروجين كوقود نظيف محل أنواع الوقود الكيماوي المختلفة من بينها الديزل والبنزين.

بعض الشركات الألمانية تمكنت من استخراج الهيدروجين من الماء عن طريق أجهزة تحليل كهربائي مبتكرة.

محمد طه زار إحدى هذه المؤسسات في مدينة ميونخ الألمانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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