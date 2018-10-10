"دنيانا": المرأة في الميدان

بعد الانتفاضات العربية أصبحنا نرى المرأة أكثر في الميدان. خرجت إلى الشارع وشاركت في الاعتصامات والتظاهرات. حملت رايات التغيير وطالبت بدورها كإمرأة فاعلة وناشطة في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها. فكيف عززت هذه الانتفاضات دورها؟

وفي "دنيانا" أيضا نتحدث عن الانقسامات والتشققات التي ضربت المجتمعات العربية؛ وكيف أدت هذه الانقسامات إلى عرقلة تطور المجتمع وأثرت على عمل الحكومات.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة بلقيس اللهبي ناشطة سياسية وحقوقية من اليمن، ريزان الشيخ دلير نائبة سابقة في البرلمان العراقي، وريما نزال كتانة ناشطة وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.