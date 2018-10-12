" بلا قيود" مع ديما طهبوب النائب في البرلمان الأردني

قالت الدكتورة ديما طهبوب النائب في البرلمان الأردني والناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي إنهم يطالبون بحكومات برلمانية حتى تكون أخطاء الحكومة مبنية على الحكومة فقط. وطالبت الدكتورة ديما بطرح قانون احزاب قوي وآخر للانتخابات في العامين المتبقيين من عمر مجلس النواب الأردني يؤدي إلى الحكومة البرلمانية لأن الإصلاح السياسي مرتبط بالإصلاح السياسي على حد وصفها.

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