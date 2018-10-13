ضيف في إكسترا في أسبوع: الروائي الفلسطيني أحمد رفيق عوض
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ضيف إكسترا في أسبوع: الروائي الفلسطيني أحمد رفيق عوض

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

ضيفنا في إكسترا في أسبوع هذا السبت متعدد المواهب والاهتمامات حيث أنه يكتب الروايات والمسرحيات ويدرس الإعلام ويحلل السياسة.. إنه أحمد رفيق عوض الروائي الفلسطيني الذي تحدثنا معه عن المراحل الصعبة التي تجاوزها ليصبح كاتبا روائيا معروفا .. فمن ضمن رواياته مثلا "العذراء والقرية" و"القرمطي" و"الصوفي والقصر" .. وناقشنا معه رواية الخيال العلمي و موضوعات أخرى كثيرة ..