ضيفنا في إكسترا في أسبوع هذا السبت متعدد المواهب والاهتمامات حيث أنه يكتب الروايات والمسرحيات ويدرس الإعلام ويحلل السياسة.. إنه أحمد رفيق عوض الروائي الفلسطيني الذي تحدثنا معه عن المراحل الصعبة التي تجاوزها ليصبح كاتبا روائيا معروفا .. فمن ضمن رواياته مثلا "العذراء والقرية" و"القرمطي" و"الصوفي والقصر" .. وناقشنا معه رواية الخيال العلمي و موضوعات أخرى كثيرة ..
ضيف إكسترا في أسبوع: الروائي الفلسطيني أحمد رفيق عوض
- 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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