رقاقة تبلع كحبة دواء لإفراز العقار بدقة متناهية في الجسم

نتابع زيارة نسيم رمضان لمعهد كاليفورنيا للتقنية في الولايات المتحدة الذي احتل المركز الأول في قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم حسب تصنيف "التايمز" لعدة مرات.

يسعى العلماء في أحد المختبرات إلى تطوير رقاقة صغيرة جداً مصنوعة من مادة السيليكون يمكن ابتلاعها.

بعد انتقالها داخل الجسم تتمكن من استشعار وجود المحددات البيولوجية للإنسان وإفراز الأدوية بدقة فائقة في المستقبل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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