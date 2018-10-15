تقنيات لاستخلاص المعادن الموجودة في النفايات الإلكترونية

يعمل باحثون في اسكتلندا على تطوير تقنيات لإستخدام أنواع من البكتيريا المعدلة جينياً لاستخلاص بعض المعادن الموجودة في النفايات الإلكترونية.

يركز العلماء في جامعة إدنبرة على إمكانية سحب المعادن الموجودة في بطاريات السيارات الكهربائية بعد إنتهاء فترة صلاحيتها.

زار أنيس القديحي جامعة إدنبرة واطلع على هذه التقنيات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

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