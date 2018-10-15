"المشهد" مع نادرة عمران

"نزلت والدتي من الحافلة وتركت شقيقي على الطريق، ثم صعدت وطلبت من السائق أن يتابع طريقه" هكذا تتذكر الممثلة نادرة عمران صدمة الفلسطينيين حين تهجّروا من أرضهم أيام النكبة.

تروي ناردة لبرنامج المشهد مسيرتها الفنية في عالم الدراما والسينما والمسرح والتي بدأت في عمّان في الأردن، رغم رفض أهلها ومجتمعها في الخليل، رفضاً قاطعاً لدخول الأبناء في المجال الفني.

تتذكر طفولتها في مدينة الخليل، أولى مشاركاتها وهي طالبة في المدرسة، في التظاهرات ضدّ الإحتلال. وكيف باغتها والدها وهي طفلة تحمل بيدها قنبلة المولوتوف.

تستعيد مشاهد لأدوار لعبتها في أعمال تاريخية وواقعية. وكواليس من أعمال سينمائية ودرامية معروفة في العالم العربي، فتكشف من خلال تحضيرها لأداء الأدوار، ما شاهدته وعايشته من أحداث.

نادرة عمران، ممثّلة أردنية، شاركت في أهمّ الأعمال العربية في الدراما، المسرح والسينما.

"المشهد" مع جيزال خوري .

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.