الشهر الوردي ضد السرطان

شهر أكتوبر تشرين الأول يعرف بالشهر الوردي أو الزهري لأنه مخصص للتوعية بمرض سرطان الثدي الذي يتصدر لائحة الأمراض السرطانية عند النساء

الجمعيات الخيرية ومن بينها جميعة الأمل لرعاية مرضى السرطان في تركيا، تنشط في التوعية بضرورة الكشف المبكر بين اللاجئات السوريات.

وقد اختارت الجمعية منى شيخ العشيرة وهي لاجئة سورية أصيبت بسرطان الثدي وشفيت منه بفضل الكشف المبكر، لتقوم بتوعية النساء بأهمية هذا الكشف في إنقاذ حياتهن.

عماد كركص زار منى ورافقها في إحدى ندوات التوعية التي تنظمها الجمعية في تركيا، لتثقيف اللاجئات السوريات صحياً، وأعد التقرير التالي.