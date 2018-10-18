"دنيانا": بين الواقع والتطلعات... أين المرأة العربية؟

حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع هي من العاصمة البرتغالية لشبونة مع مشاركات ومشاركين من العالم العربي نطرح قضايا تتعلق بالمرأة العربية التي تعيش تحديات كبيرة في مجتمعاتها. في دنيانا هذه المرة نطرح قضية العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي، نتحدث عن القوانين التي أُقرت في بعض الدول العربية وعن تلك الغائبة في بعضها الآخر. تلك القوانين التي كانت من المفترض أن تحمي المرأة من أي نوع عنف تتعرض له في حياتها اليومية. إلا أنها بقيت في معظم الأحيان مجرّد حبر على ورق. في "دنيانا" أيضا نتحدث عن نظرة الآخر إلينا وما تحمله هذه النظرة من صور نمطية عدة وأحكام مسبقة.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة أمل يعقوبي ناشطة في قضايا حقوق المرأة والطفل من تونس، مزنة دريد ناشطة حقوقية ومهتمة بقضايا المرأة من سوريا، فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم السابقة من فلسطين، بالإضافة إلى لين خليفة مؤسِّسة “Shefighter” للدفاع عن النفس من الأردن، وثريا الأسيوطي باحثة في قضايا الجندر من مصر. بالإضافة إلى مشاركة شبابية لناشطين من دول عربية مختلفة.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.