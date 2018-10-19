" بلا قيود " مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود

طالب الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود، بتطبيق الملكية الدستورية في المملكة العربية السعودية بحيث يظل أحد افراد الأسرة الحاكمة منتخبا من مجلس الأسرة الحاكمة ويكون رئيس الوزراء منتخبا من برلمان منتخب. واضاف فرحان أن الملكية الدستورية ستسمح للمواطنين السعوديين بحكم انفسهم وفي ذات الوقت تتم المحافظة على المملكة العربية السعودية عن طريق الرمز المنتخب من مجلس الأسرة الحاكمة على حد وصفه.

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