وصف عبد الرازق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) الساحة السياسية في بلاده بأنها تتسم بالغموض. وقال مقري إن الأمر لا يتعلق بما إذا كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيترشح ام لا وإنما يتعلق بإمكانية توفر منافسة حقيقة وديمقراطية من عدمها. وأضاف مقري أن الكثيرين يعتبرون ترشح بوتفليقة رغم حالته الصحية دليلا على أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة على حد وصفه.

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