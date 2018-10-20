ضيفة إكسترا في أسبوع: الكاتبة والباحثة البحرينية أنيسة فخرو
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ضيفة إكسترا في أسبوع: الكاتبة والباحثة البحرينية أنيسة فخرو

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

استضاف إكسترا في أسبوع الكاتبة والباحثة البحرينية الدكتورة أنيسة فخرو، التي أصدرت 19 كتاباً وأكثر من أربعين دراسة بالإضافة إلى أنها تعمل على مشروع الكتابة عن التراث الخليجي. ناقشنا معها موضوع التبرع بالأعضاء وتأثير الصفات الشخصية على العلاقات مع الآخرين، ومواضيع كثيرة أخرى.