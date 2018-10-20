مشاهد من كواليس الاتفاق الذي ساهم بنحو كبير في وصول ميشال عون الى رئاسة الجمهورية في لبنان،ومحادثات هذا الاتفاق يستعيدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجعفي برنامج "المشهد".

يعود الى صفحات من الحرب الأهلية، والى تاريخ بدايات العلاقة بين "القوات اللبنانية" والسعودية مع قائد القوات آنذاك بشير الجميّل. وكيف استكمل هو هذه العلاقة بعد خروجه من السجن.

في "المشهد" مع سمير جعجع عودة أيضاً الى "اتفاق الطائف" في العام 1989. متى ولماذا وافقت عليه القوات اللبنانية؟ وكيف نشط رفيق الحريري على خط القوات اللبنانية للموافقة على الاتفاق.

العلاقة مع التيّار الوطني الحرّ وزيارة ميشال عون له في السجن بعد عودة الأخير من منفاه. والعلاقة بين "القوات" و"حزب الله" داخل المجلس النيابي والحكومة.

المشهد" مع جيزال خوري"

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش