كيف تصنع البطاريات وتطبق معايير السلامة اللازمة عليها؟

جميعنا نعتمد على استخدام البطاريات بشكل يومي في حياتنا، سواء في الأجهزة اليدوية البسيطة التي نستخدمها في سياراتنا.

كيف يتم تصنيع هذه البطاريات واتخاذ معايير السلامة اللازمة لمنع وقوع أي خطأ؟ وما هي العلاقة بين شكل تلك البطاريات وأمانها من حيث الاستخدام؟

داليا حيدر زارت جامعة ووريك في بريطانيا واطلعت على كامل عملية تصنيع البطاريات واختبارها قبل وصولها للأسواق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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