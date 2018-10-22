من جامعة إدنبرة الاسكتلندية يطلعنا أنيس القديحي على مشروع لإعادة تدوير أكواب القهوة وتحويلها إلى فحم حيوي يستخدم لأغراض مفيدة.

يستخدم البشر مئات الملايين من هذه الأكواب بشكل يومي ما يجعلها مشكلة بيئية حقيقية.

هذا التقرير يقدم تقنية قد تكون إحدى أبرز الحلول الممكنة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

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