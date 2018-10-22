ما هي التوأمة الرقمية؟

التوأمة الرقمية هي من أحدث مفاهيم التقنية الحديثة والتي تعتمد على دمج قطاعات مختلفة معاً في نظام تقني واحد يتم من خلاله تبادل المعلومات المختلفة.

الدافع الرئيسي وراء التوأمة الرقمية هي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذه التقنيات تساعد بعض الآلات على القيام بمهام معينة دون حتى برمجتها على هذه المهام.

محمد طه يستعرض أحدث تقنيات التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي من مدينة ميونخ الألمانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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