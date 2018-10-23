الحيوانات الأليفة: من الألفة إلى الأسرة

وضعت إحدى شركات الطيران المصرية قائمة بالشروط الواجب توفرها حتى يسمح باصطحاب الحيوانات على متن طائراتها بعد أن كانت تسمح بنقلهم ضمن "أمتعة" الركاب.

وهذه الشروط هي ألا يزيدَ وزن الحيوان عن خمسة كيلوغرامات و أن يوفرَ الراكب حاوية أو حقيبة خاصة للحيوان الذي يصطحبه معه.

فيما غيرت إحدى شركات الطيران الأمريكية لائحتها الخاصة باصطحاب الحيوانات الأليفة أو ما تسمى بحيوانات الدعم العاطفي بعد أن تلقت حوالي ستةٍ

وسبعينَ ألفَ طلبٍ من الركاب.

ومن ضمن التغييرات، تخصيص مرحاض للحيوانات ووضع لائحة بالحيوانات الممنوعة مثل الثعابين و السناجب والزواحف.

المزيد في تقرير مراسلة اكسترا من مصر بسنت أكرم.