"دنيانا": الشباب والسياسة… غياب أم تغييب؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع شباب من العالم العربي ناشطون وفاعلون في دولهم. نسألهم ماذا تعني لهم السياسة؟ ولماذا هناك إقصاء لدورهم من الحياة السياسية؟ وما إذا كانوا قادرين على إحداث تغيير؟ نتحدث أيضا عن المجتمع المدني ودوره في الدول العربية. وفي "دنيانا" أيضا نتحدث عن الديمقراطية. هل هناك ديمقراطية حقيقية؟ وهل يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل الوضع الراهن في العالم العربي؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة أسماء العوامي ناشطة وديبلوماسية من ليبيا، سلمى الفراصي ناشطة حقوقية وسياسية من اليمن، فاطمة كراشي ناشطة في المجتمع المدني من الجزائر. بالإضافة إلى وجدي حمزة محامي وناشط حقوقي من تونس، يزن الشديفات ناشط في المجتمع المدني من الأردن، ومحمد أبراغ ناشط في المجتمع المدني من المغرب.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.