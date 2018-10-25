صداقات مواقع الانترنت دونها محاذير

سارة رحمة شخصية وهمية على فايسبوك شغلت الرأي العام في السودان لأسابيع

بعد أن اكتشف اصدقاؤها على الانترنت أنها ليست شخصية حقيقية.

نيابة أمن الدولة بالسودان دوَّنت بلاغات ضد سوادني يدعى علاء الدين السنهوري لاختلاقه شخصية سارة، لكن من غير الواضح إن كان القضاءُ سينظر في هذه القضية أم لا، وما نوعيةٌ التهم التي قد توجه.

تقول مراسلة بي بي سي إكسترا في السودان درة غامبو إن هذه القضية فتحت نقاشاً حول حدود التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي. وحول المحاذير التي يجب التحلي بها عند إقامة صداقات مع أشخاص افتراضيين.

المزيد في تقرير التالي.