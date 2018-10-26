المشهد مع ليلى تعلو

ثلاث سنوات خطف وسبي وتعذيب. هي تجربة ليلى تعلو الإمرأة الإيزيدية التي تعرّضت للخطف مع عائلتها، خلال موجة الإضطهاد والعنف والقتل التي تعرّض لها ايزيديو العراق عام 2014 مع سيطرة تنظيم ما يعرف "بالدولة الإسلامية" على أراض واسعة من العراق.

ليلى خطفت في سنجار في العراق ونقلها خاطفوها الى الرقّة في سوريا، حيث بيعت أكثر من مرّة. تروي مشاهد من يوميات احتجازها وتعذيبها والأساليب التي مورست بحقّها وبحقّ أطفالها. كما تروي ما شاهدته من أساليب وسلوك هذا التنظيم تجاه الإيزيديين منذ بدأ الهجوم على سنجار.

كيف عاشت أيامها مخطوفة، وكيف عاملها رجال التنظيم هي وأطفالها؟ وكيف تمّ تحريرها بعد ما تمّ بيعها من رجل الى آخر؟ ولم لم يعد بعد الإيزيديون الى مناطقهم ومنازلهم في سنجار؟

شهادة ليلى تعلو تختصر قصّة آلاف الإيزيديين الذين تعرّضوا للخطف من سنجار، والذين لا يزال مصير أغلبهم مجهولاً.

المشهد مع جيزال خوري، الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.