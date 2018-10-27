ضيفتنا في إكسترا في أسبوع اليوم هي المغنية والملحنة والممثلة المصرية دينا الوديدي .. ناقشنا معها ألبومها الجديد "منام" وجرأة كلمات أغانيها وما الذي يدفعها للغناء والتلحين .. ضمن موضوعات أخرى
ضيفة إكسترا في أسبوع: المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي
- 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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