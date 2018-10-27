ضيفة إكسترا في أسبوع: المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ضيفة إكسترا في أسبوع: المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

ضيفتنا في إكسترا في أسبوع اليوم هي المغنية والملحنة والممثلة المصرية دينا الوديدي .. ناقشنا معها ألبومها الجديد "منام" وجرأة كلمات أغانيها وما الذي يدفعها للغناء والتلحين .. ضمن موضوعات أخرى