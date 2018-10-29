ماذا تعني كلمة: Plastic
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ماذا تعني عبارة: to cut down plastic

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

في اكسترا انجلش اليوم نحاول التقليل (to cut down) من كمية البلاستيك (plastic) التي نستهلكها.