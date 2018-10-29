من المسؤول عن نظافة الشوارع؟

نظم نشطاء جزائريون في ولاية تيزي وزو حملة كبيرة لتنظيف شوارعها من القُمامة بمشاركة السلطات المحلية ونادي شبيبة القبائل لكرة القدم الذي وعد المتطوعين بثلاثمائة بطاقة دخول مجانية لمباريات الفريق الأشهر في الولاية.

هذه الحملة هي الأكبر في الولاية، حسب وسائل إعلام محلية تحدثت عن مشاركة عشرات الشباب من الجنسين فيها، فيما قال منظموها أن الهدف ليس تنظيف الشوارع فقط ولكن أيضا زرع ثقافة النظافة في المجتمع.

وتشكل القُمامة هاجساً كبيراً للسلطات الجزائرية، إذ تعاني الكثير من المدن الجزائرية الكبرى بما فيها العاصمة من تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية، رغم الأموال الكبيرة المخصصة للتخلص منها.

فمن المسؤول عن استمرار أزمة القمامة في الجزائر؟ المزيد في تقرير بلال براهمية مراسل إكسترا