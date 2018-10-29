من المسؤول عن نظافة الشوارع؟
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من المسؤول عن نظافة الشوارع؟

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

نظم نشطاء جزائريون في ولاية تيزي وزو حملة كبيرة لتنظيف شوارعها من القُمامة بمشاركة السلطات المحلية ونادي شبيبة القبائل لكرة القدم الذي وعد المتطوعين بثلاثمائة بطاقة دخول مجانية لمباريات الفريق الأشهر في الولاية.

هذه الحملة هي الأكبر في الولاية، حسب وسائل إعلام محلية تحدثت عن مشاركة عشرات الشباب من الجنسين فيها، فيما قال منظموها أن الهدف ليس تنظيف الشوارع فقط ولكن أيضا زرع ثقافة النظافة في المجتمع.

وتشكل القُمامة هاجساً كبيراً للسلطات الجزائرية، إذ تعاني الكثير من المدن الجزائرية الكبرى بما فيها العاصمة من تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية، رغم الأموال الكبيرة المخصصة للتخلص منها.

فمن المسؤول عن استمرار أزمة القمامة في الجزائر؟ المزيد في تقرير بلال براهمية مراسل إكسترا