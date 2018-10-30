ماذا تعني كلمة: analogue
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ماذا تعني كلمة: analogue

  • 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

في إكسترا أنجلش اليوم نسأل هل يوجد في عالمنا الرقمي digital مكان لما هو ليس رقميا analogue