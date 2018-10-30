تقنيات جديدة لتحسين أساليب تجميد الخلايا البشرية لإطالة عمرها

زراعة الخلايا السليمة في جسم مريض هي واحدة من الطرق التي يتبعها الطب لعلاج بعض الأمراض مثل السرطان والسكري.

لكن قبل نقل هذه الخلايا غالباً ما يتم تجميدها، الأمر الذي يؤثر على صحتها ومدى استجابتها للأدوية.

لذلك يحاول باحثون في جامعة ووريك إيجاد أساليب جديدة للتجميد وإزالة مفعول التجميد مع الحفاظ على سلامة هذه الخلايا وصحتها بأكبر شكل ممكن.

داليا حيدر زارت الجامعة واطلعت على التقنيات المستخدمة هناك.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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