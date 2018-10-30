"دنيانا": الفن شاهد على الحرب

في “دنيانا” هذا الأسبوع فنانات من العالم العربي. أخذن من الحرب ومخلفاتها عنوانا لأعمالهنّ. في “دنيانا” نتحدث عن الفن الذي يقف شاهدا على صراعات المنطقة وما تعيشه من شتات وتهجير ولجوء وقتل وغيرها من مظاهر الحرب. ونسأل كيف لفنان يعيش تفاصيل الحرب اليومية أن ينتج فنا خارج هذا الواقع؟ فأصبحت القطع الفنية لا تحتوي سوى على مفردات الموت والحرب وأخذ الفن دور الموثّق لما تخلّفه هذه الحروب. في “دنيانا” أيضا نتحدث عن المرأة وكيف تلجأ إلى الفن لتعبر عن قضاياها وقضايا مجتمعها.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة جنان مكي فنانة تشكيلية من لبنان، صفاء الست فنانة ونحاتة من سوريا، وهادية قانا فنانة وناشطة من ليبيا.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.