"بتوقيت مصر": أول لقاء تلفزيوني مع عبد الخالق فاروق بعد اخلاء سبيله

قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مؤلف كتاب "هل مصر حقًا بلد فقير؟" بضمان محل إقامته.

وقال فاروق في حوار خاص مع برنامج "بتوقيت مصر" إن القبض عليه يأتي "ضمن مجموعة من السياسات العامة التي يتبعها عدد من المسؤولين وصناع القرار المصريين منذ عدة سنوات تجبر أي معارض للسياسات الحالية على الصمت."

وأوضح فاروق في أول ظهور إعلامي بعد ساعات من إخلاء سبيله أن الهدف الأساسي الذي دفعه لنشر كتابه المثير للجدل في هذا التوقيت تحديدا هو الرد على مقولة أن مصر دولة فقيرة وفي حالة عوز.

مشيرا إلى أن وصف مصر بالبلد الفقير هو أمر مخالف تماما للوضع الاقتصادي المصري الحالي ولكن ما تعيشه مصر حاليا هو إهدار للموارد يأتي بسبب سوء الإدارة والفساد على حد تعبيره.

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تشاهدون "بتوقيت مصر" الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.