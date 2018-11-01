ماذا تعني عبارة I-generation
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ماذا تعني عبارة I-generation

  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

في إكسترا إنجلش اليوم نتحدث عن الجيل إكس generation X وجيل الألفية millenials .