الحلم البعيد أو "Dream Away" .. فيلم وثائقي مصري ألماني يرصد قصص مجموعة من الشباب المصري الذين يعملون في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية. شارك مؤخراً في مهرجان لندن السينمائي في دورته الثانية والستين.
المخرج مروان عمارة متحدثاً عن فيلم Dream Away
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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