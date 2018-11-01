المخرج مروان عمارة متحدثاً عن فيلم Dream Away

الحلم البعيد أو "Dream Away" .. فيلم وثائقي مصري ألماني يرصد قصص مجموعة من الشباب المصري الذين يعملون في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية. شارك مؤخراً في مهرجان لندن السينمائي في دورته الثانية والستين.