الاختلاط الثقافي: صدمة سلبية أم إيجابية؟

الحلم البعيد أو "Dream Away" .. فيلم وثائقي مصري ألماني يرصد قصص مجموعة من الشباب المصري الذين يعملون في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية. شارك الفيلم مؤخراً في مهرجان لندن السينمائي في دورته الثانية والستين.

الفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي ويروي ظروف العمل في الفنادق السياحية التي يستمر الموظفون والشباب بالعمل فيها على الرغم من هبوط النشاط السياحي بسبب أزمات سياسية واقتصادية.

هالة صالح تحدثت إلى مخرج الفيلم مروان عمارة وسألته أولاً عن قصة الفيلم ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو المخرج مروان عمارة متحدثاً عن فيلم Dream Away

التأثر بالثقافات الغربية قد يتسبب للبعض بصدمة ثقافية يعيد فيها طرح أسئلة كان يعتبر إجاباتها من المسلمات.

هذا ما حصل مع محمد مصطفى الذي انتقل إلى شرم الشيخ للإقامة عندما كان في العشرين من عمره وهو يعمل حالياً كمدير الأرباح في أحد الفنادق هناك. سألته هالة صالح عن شعوره عندما وصل إلى المدينة لأول مرة؟