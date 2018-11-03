"المشهد" مع اللواء حسين المسوري

ثورة الجمهوريين على الملكيين في اليمن في الستينيات وسنوات من الصراع الداخلي يستعيدها اللواء حسين المسوري. الذي رافق الانقلاب العسكري في اليمن الذي بدأ عام ١٩٦٢ وأطاح بالامام.

كان واحداً من ال ٣٣ يمني الذين اعتقلتهم السلطات المصرية في العام ١٩٦٦، ومن ثم أُطلق سراحهم باتفاق مصري سعودي.

كان شاهدا على كواليس من الصراع العسكري بين من دعمهم جمال عبد الناصر في حربهم على المملكة المتوكلية المدعومة من السعودية. شغل منصب السفير اليمني في مصرأيام أنور السادات وله ذكريات يرويها في "المشهد" مع الرئيس المصري.

يستعيد اللواء المسوري في "المشهد" أيضا التجربة المدنية الوحيدة لليمن بقيادة عبد الكريم الأرياني.

مؤخرا يشارك اللواء المسوري في جلسات الحوار للوصول الى حل سياسي في الصراع الراهن.

الكاتب والسياسي اللواء حسين المسوري في "المشهد" مع جيزال خوري الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش