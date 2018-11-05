إنتاج كوكب الأرض لن يكفي لتوفير غذاء متكامل لجميع سكانه!
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إنتاج كوكب الأرض لن يكفي لتوفير غذاء متكامل لجميع سكانه!

  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018