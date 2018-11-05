يبدو أن إنتاج كوكب الأرض الزراعي لن يسمح لسكانه بتناول حمية غذائية صحية فهو غير كاف كما تقول دراسة قام بها باحثون من جامعة"غويلف" Guelph في كندا. خلصت الدراسة إلى أن هناك ميلاً لزيادة محاصيل الحبوب والسكر وكذلك المنتجات الدهنية على حساب الفاكهة والخضروات. الدراسة رأت أنه بحلول عام 2050 لن تكون هناك كمية كافية من الخضروات والفاكهة لسكان الأرض. كريمة كواح تحدثت إلى الدكتور إيفان فرايزر أحد القائمين على الدراسة وسألته لماذا ننتج من الدهون والسكر أكثر من حاجتنا وننتج خضروات وفاكهة بنسبة أقل بكثير من كفايتنا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو إنتاج كوكب الأرض لن يكفي لتوفير غذاء متكامل لجميع سكانه!

ولكن ما هي المحاصيل الزراعية التي يقبل عليها المزارعون أكثر من غيرها؟ أبو محمد نصار مزارع من الأغوار الشمالية في الضفة الغربية يجيب مراسلة بي بي سي إكسترا في رام الله منار المدني.