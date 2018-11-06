ماذا تعني عبارة: training modern soldiers
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ماذا تعني عبارة: training modern soldiers

  • 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

في اكسترا انجليش اليوم نتحدث عن تدريب الجنود المعاصرين training modern soldiers باستخدام الشعر poetry