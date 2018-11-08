حفيدة الفنان التونسي الهادي جويني تتعرف على شهرة جدها بالصدفة!

بعد سنوات طويلة اكتشفت حفيدة بريطانية تعيش بعيداً عن عائلة والدها التونسي الأصل أن جدها المتوفي هو نجم غناء في تونس وصاحب أغانٍ شهيرة مثل "تحت الياسمينة في الليل" و"لاموني اللي غاروا مني".

هذا ما حدث مع كلير بلحسن حفيدة الفنان الهادي جويني إذ اكتشفت مسيرة جدها الفنية و الشخصية عام 2006 وهي في عمر الثلاثين. وقد عملت منذ ذلك الوقت على تقصي مسيرة عميد الأغنية التونسية وتقديمها في فيلم وثائقي عرض مؤخراً في لندن وفي تونس الفيلم بعنوان "الرجل خلف الميكرفون". كريمة كواح حاورتها وعرفت منها تعقيدات العلاقة داخل أسرة الهادي جويني.