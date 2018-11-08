تأريخ سير الأجداد والجدات .. رد للجميل وتعويض للغياب
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حفيدة الفنان التونسي الهادي جويني تتعرف على شهرة جدها بالصدفة!

  • 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

بعد سنوات طويلة اكتشفت حفيدة بريطانية تعيش بعيداً عن عائلة والدها التونسي الأصل أن جدها المتوفي هو نجم غناء في تونس وصاحب أغانٍ شهيرة مثل "تحت الياسمينة في الليل" و"لاموني اللي غاروا مني".

هذا ما حدث مع كلير بلحسن حفيدة الفنان الهادي جويني إذ اكتشفت مسيرة جدها الفنية و الشخصية عام 2006 وهي في عمر الثلاثين. وقد عملت منذ ذلك الوقت على تقصي مسيرة عميد الأغنية التونسية وتقديمها في فيلم وثائقي عرض مؤخراً في لندن وفي تونس الفيلم بعنوان "الرجل خلف الميكرفون". كريمة كواح حاورتها وعرفت منها تعقيدات العلاقة داخل أسرة الهادي جويني.