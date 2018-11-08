"دنيانا": الإفلات من العقاب... إلى متى؟

إلى متى الإفلات من العقاب؟

سؤال أردنا أن نطرحه في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع في ظل المطالبات الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. طرحنا هذا السؤال وحاولنا البحث عن إجابات تعلّل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي من خطف واعتقال وقتل وتهديد وترهيب. الأرقام والإحصاءات الرسمية تشير إلى ازدياد هذه الجرائم، والإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. صحفي قد يقتل لمجرّد انتقاده النظام الحاكم في بلده، وآخر قد يقتل أو يعتقل لأنه ساهم في كشف قضايا فساد تطال كبار المسؤولين. وغيرهم كثر. ولكن الانتهاك الأكبر بحق هؤلاء هو عدم إحقاق العدالة.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة هالا قضماني كاتبة وصحفية من سوريا، عبير سعدي نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيات من مصر، لما فقيه مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، وديالا شحادة محامية وخبيرة في القانون الجنائي الدولي من لبنان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.