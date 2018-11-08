ولي العهد تحت المجهر: تحقيق لبي بي سي

Image caption تحقيق لبي بي سي: ولي العهد تحت المجهر

كشف وثائقي بي بي سي عربي "ولي العهد تحت المجهر" سلسلة من عمليات الاختطاف والاعتداء التي تعرض لها معارضون سعوديون داخل السعودية أو في أوروبا على حد سواء، بالإضافة لشهادة جديدة عن وفاة لواء في الجيش السعودي أثناء احتجازه قبيل عام من حادث مقتل خاشقجي.

أخبر مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بي بي سي عربي أن اللواء قد اعتقل في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017، ثم ضُرب على وجهه بهراوة وسقط أرضاً.

السلطات السعودية تنفي وقوع أي حالات تعذيب أو اعتداء في فندق ريتز كارلتون، وقالت لبي بي سي عربي: "نرفض رفضًا قاطعًا (تلك) الادعاءات الواردة منكم... العارية من الصحة تماما.

كما أكد معارض سعودي مقيم في لندن إن الشرطة البريطانية وضعته تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته.

يُذكر أن هذا المعارض السعودي قد طلب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات، وتعرض للعديد من التهديدات إضافة لاعتداءات جسدية عليه.

ويأتي هذا بعد أكثر من شهر من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عملية اتُهم بالضلوع فيها سعوديون جاءوا إلى اسطنبول خصيصا لتصفيته.