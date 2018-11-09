"بلا قيود" مع جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في دارفور

قال جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور ونائب رئيس قوى نداء السودان، الذي يضم الحركات المسلحة وعددا من الأحزاب السياسية المعارضة، إنهم يرفضون ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لولاية جديدة. واضاف جبريل أن حركته قد توافق على ترشيح البشير إذا تحقق سلام عادل وشامل وشهدت البلاد تحولا ديمقراطيا وأجمع السودانيون على فترة انتقالية يبقى فيها البشير رئيسا وبسلطات اقل حسب قوله.

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