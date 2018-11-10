ضيفة إكسترا في أسبوع هي المطربة التونسية شهرزاد هلال التي تشتهر بالغناء الطربي والأغنية التراثية. تحدثت معنا عن مسارها الفني، واختياراتها وإنتاجاتها، كما شاركتنا رأيها حول تأثير التقلبات السياسية على الأغنية التونسية والعربية.
إكسترا في أسبوع مع المطربة التونسية شهرزاد هلال
- 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-