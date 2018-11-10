إكسترا في أسبوع مع المطربة التونسية شهرزاد هلال

ضيفة إكسترا في أسبوع هي المطربة التونسية شهرزاد هلال التي تشتهر بالغناء الطربي والأغنية التراثية. تحدثت معنا عن مسارها الفني، واختياراتها وإنتاجاتها، كما شاركتنا رأيها حول تأثير التقلبات السياسية على الأغنية التونسية والعربية.