إكسترا في أسبوع مع المطربة التونسية شهرزاد هلال
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إكسترا في أسبوع مع المطربة التونسية شهرزاد هلال

  • 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

ضيفة إكسترا في أسبوع هي المطربة التونسية شهرزاد هلال التي تشتهر بالغناء الطربي والأغنية التراثية. تحدثت معنا عن مسارها الفني، واختياراتها وإنتاجاتها، كما شاركتنا رأيها حول تأثير التقلبات السياسية على الأغنية التونسية والعربية.