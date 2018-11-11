مهن غير اعتيادية
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بي بي سي إكسترا: مهن غير اعتيادية

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تستضيف الحلقة الشيف خلود سهيل من السعودية وتلقي الضوء على صعوبة الخروج عن الصورة النمطية في المجتمعات العربية بخصوص بعض المهن تحديداً مهنة الطبخ في المملكة وكيف كانت ردة الأهل والمجتمع على احترافها هذه المهنة.

هل يتقبل المجتمع العربي عمل المرأة سائقة تاكسي أو ميكانيكية في تصليح السيارات؟

تحل ضيفة على البرنامج ريم فوزي من مصر لتتحدث عن مشروع إنشائها شركة سيارات أجرة مخصصة فقط للنساء من سائقات والزبائن هم من النساء حصراً.

تعرض الحلقة فيلما من المغرب عن حليمة البحراوي.. فارسة مغربية شابة تحدت الحظر الذكوري المجتمعي على المرأة الراغبة في استعراض مهاراتها التي تزاوج بين الفروسية التقليدية التي يطلق عليها مغاربة شمال افريقيا ب "التبوريدة" واستعمال السلاح.

تستضيف الحلقة أيضاً أنجيلا سولومون مؤسسة شركة جليسة التي توفر خدمات العناية بالأطفال في لبنان.

الشركة توظف جليسة أطفال من الجنسين ويتناول النقاش كيفية تقبل المجتمع فكرة عمل الشباب جليسة/جليس أطفال وعن معايير التوظيف وما هي الفروقات والمعايير المخصصة للرجال والنساء في هذه المهنة.