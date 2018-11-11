بي بي سي إكسترا: مهن غير اعتيادية

تستضيف الحلقة الشيف خلود سهيل من السعودية وتلقي الضوء على صعوبة الخروج عن الصورة النمطية في المجتمعات العربية بخصوص بعض المهن تحديداً مهنة الطبخ في المملكة وكيف كانت ردة الأهل والمجتمع على احترافها هذه المهنة.

هل يتقبل المجتمع العربي عمل المرأة سائقة تاكسي أو ميكانيكية في تصليح السيارات؟

تحل ضيفة على البرنامج ريم فوزي من مصر لتتحدث عن مشروع إنشائها شركة سيارات أجرة مخصصة فقط للنساء من سائقات والزبائن هم من النساء حصراً.

تعرض الحلقة فيلما من المغرب عن حليمة البحراوي.. فارسة مغربية شابة تحدت الحظر الذكوري المجتمعي على المرأة الراغبة في استعراض مهاراتها التي تزاوج بين الفروسية التقليدية التي يطلق عليها مغاربة شمال افريقيا ب "التبوريدة" واستعمال السلاح.

تستضيف الحلقة أيضاً أنجيلا سولومون مؤسسة شركة جليسة التي توفر خدمات العناية بالأطفال في لبنان.

الشركة توظف جليسة أطفال من الجنسين ويتناول النقاش كيفية تقبل المجتمع فكرة عمل الشباب جليسة/جليس أطفال وعن معايير التوظيف وما هي الفروقات والمعايير المخصصة للرجال والنساء في هذه المهنة.